Гірськолижний курорт Пейо першим в Італії відмовився від пластику [ Редактировать ]
Гірськолижний курорт Пейо першим в Італії відмовився від пластику. Там заборонили використовувати одноразовий посуд - тарілки, ложки, соломинки та пакетики для кетчупу.
Квитки також замінили на паперові. Адміністрація впевнена - навіть таке обмеження стане суттєвим кроком у подоланні забруднення. Адже щороку на альпійському курорті відпочивають близько 150 тисяч туристів, залишаючи після себе тонни пластикових відходів.
"Ми все змінили, починаючи з невеликих предметів. Пластикові пляшки, соломки, одноразовий посуд. Тепер у нас все це лише з різних альтернативних матеріалів, приміром, целюлозна пластмаса, картон або інші речовини, які не шкодять довкіллю", - говорить Лео Марко, власник готелю.
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