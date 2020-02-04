У державному медичному, що характерно, не столичному, закладі уперше здійснили складну операцію. Лікарі Закарпатського обласного кардіологічного диспансеру провели оперативне втручання - кріоабляцію - лікування сердечної аритмії за допомогою холоду. Як відбувалася операція - далі в сюжеті.

У коридорі Закарпатського кардіодиспансеру помітно нервує Володимир Росоха. Його дружину щойно забрали в операційну. Жінка - перша в Україні кому зроблять в державному закладі операцію з кріоабляції.

"Зривався ритм, і ми жили під постійним страхом інфаркта або інсульта. Слава богу шо все добре, що і в мене не почався інфаркт чи ще шось, я надіюсь, що буде все добре", - говорить Володимир Росоха, чоловік пацієнтки.

Кріоабляція - сучасний метод лікування сердечної аритмії за допомогою холоду. Небезпечні процеси в серцевому м'язі нівелюють рідким азотом. Аби створити бар'єр для розповсюдження аритмії лікарі роблять доступ у ліве передсердя. При цьому пацієнтка у свідомості.

"Пані, як ви себе почуваєте? Підходить питає, добре".

У вену жінки через стегно ввели спеціальний провідник. Через нього і азот. За процесом медики спостерігають через монітор.

"Із цих вен на серце потрапляють електричні імпульси, які заводять аритмію, нам треба ізолювати серце від цьої електричної активності. Зараз почнеться процес заморожування ділянки для ізоляції судини від серця", - говорить Володимир Ком'яті, завідувач лабораторії електрофізіологічного дослідження серці Закарпатського кардіологічного диспанесра.

Операція тривала годину. Техніку виконання демонстрував лікар з Угорщини. Він виконує 400 таких операцій на рік.

"Це один з найпоширеніших методів лікування аритмії в Європі.Безпечний та ефективний. Я виконую ці маніпуляції вже 12 років. Сьогодні операція відбулася ефективно, успішно. Аритмія не повернулася", - говорить Филдеші Чоба Керівник, угорського центру Електрофізіологічних досліджень.

Кардіолог аритмолог з інституту амосова Мирослав Петканич, проводив операцію спільно з Закарпатськоми лікарями. Розповідає, збої ритму в серці можуть стати причиною серцевої недостатності і навіть спричинити раптову зупинки серця.

"Наразі частота даної патології фібруляції передсердь в популяці в цілому прогресивно зростає. У 2050 році кожна 4 людина на землі у віці за 40 років буде мати дану проблему. Вдастся значно знизити перебіг ускладнень, який пов'язаний з закономірним перебігом фібриляції передсердь", - говорить Мирослав Петканич, кардіолог-аритмолог з інституту ім. Амосова.

На Закарпатті така операція стала можливою завдяки гранту. Його надав регіону світовий банк. Це 7 з половиною мільйонів доларів. Протягом кількох днів планують провести близько десяти операцій. Далі продовжать вдосконалювати навички складної маніпуляції.