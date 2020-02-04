Во вторник, 4 февраля, из шахты "Капитальная" в Донецкой области не выходят 79 горняков. Они требуют выплаты задолженности по заработной плате и обеспечения полноценной работы предприятия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

По его словам, на 1 февраля зарплатная задолженность перед работниками ГП "Мирноградвугилля" накопленная за три месяца достигает 93,12 млн грн.

Ранее сообщалось, что на шахте прогремел взрыв. 35 человек оказались в ловушке на глубине 700 метров. Рабочие находились в безопасной зоне под землей и имели источник кислорода. Во время спасательной операции их всех вывели на поверхность. А также под Донецком произошел пожар на шахте.

Мы сообщали о том, что на шахте произошел обвал, много погибших. 14 шахтеров были найдены мертвыми, а двое других остались в ловушке под землей. Семь рабочих были доставлены в безопасное место.

А в Кривом Роге двое блогеров погибли в вентиляционном стволе №3 заброшенной шахты Центрального горно-обогатительного комбината.