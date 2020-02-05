У Львові в торговельному центрі чоловык відкрив стрілянину [ Редактировать ]
У Львові в торговельному центрі стріляв невідомий. Ніхто не постраждав, а стрільця одразу затримала поліція. За попередньою інформацією, чоловік застосував пневматичну зброю.
Вогонь відкрив по людях у приміщенні закладу харчування. Зловмисника доправили в один із відділків поліції міста. Деталі інциденту з'ясовують правоохоронці.
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