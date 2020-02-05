Роналду на лаві запасних: фанати подали позов на компанію-організатора матчу [ Редактировать ]
У Сеулі двом футбольним фанатам присудили компенсацію через відомого футболіста Криштіану Роналду.
Чоловіки подали позов на компанію-організатора матчу. Там обіцяли, що португальська зірка вийде на поле щонайменще - на 45 хвилин - під час товариського поєдинку італійського Ювентуса з місцевим клубом, це було ще влітку. Однак протягом усієї гри Роналду просидів на лаві запасних. Обурені фани поскаржилися, суд пристав на їхній бік. Обом чоловікам мають виплатити по триста доларів - це ціна квитка на той матч.
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