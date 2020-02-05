На заседании регулятора тарифов Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг было принято решение о том, что тарифы на центральное водоснабжение и водоотведение будут зависеть от региона. В среднем они растут на 15-20%. Об этом заявила член НКРЭКУ Ольга Бабий, пишет "Униан".

Основная причина - это заработная плата в городах. Заработная плата, которая была в структуре тарифа, составляла 5,6 тысячи гривень, сейчас среднерыночная зарплата - 12 тысяч, в Киеве - 16, во Львове - 18. Рост от 15 до 20 процентов - это несущественное подорожание на платежку.

Следовательно, самую дорогую воду продолжают потреблять на Востоке Украины, в частности, в Павлограде и Бердянске. Здесь придется заплатить почти 40 гривен за куб.

Цены в Западной Украине несколько ниже.

Вода остается самой дешевой в Луцке - чуть больше 16 гривень за подачу и отвод.

Окончательную стоимость воды по регионам чиновники смогут озвучить через несколько дней. В регуляторе отмечают, что это повышение обусловлено стремительным ростом заработных плат в отрасли. В частности, в структуре тарифа, оплата труда составляет почти треть всей стоимости, а еще почти столько электричество.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины провело серьезную работу для снижения стоимости платежки украинца.