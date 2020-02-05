Российская актриса Анастасия Заворотнюк проходила лечение в одной из клиник Москвы. Но, сотрудники больницы сообщили о том, что звезда пропала. Об этом они рассказали российским СМИ.

Звезда проходила реабилитацию а также посещала групповые занятия в бассейне. Родные Заворотнюк продолжают хранить молчание и никак не комментируют скандал в СМИ. Также, ее страница поддержки в Instagram не обновлялась еще с прошлого года.

Поклонники обеспокоены, поскольку родные никак не опровергают слухи о звезде и не реагируют на информацию в интернете. Фанаты подозревают что-то совсем серьезное, поскольку близкие Заворотнюк совершенно не реагируют на скандалы в прессе.

Также , ранее продюсер Сергей Соседов сообщил, что актриса в тяжелом состоянии, но надежда еще есть. Родные также никак не отреагировали на эту информацию.