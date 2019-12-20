В семью Заворотнюк "пришла" новая беда [ Редактировать ]
Мама российской актрисы Анастасии Заворотнюк должна заплатить за коммунальные услуги 50 тысяч рублей (18700 гривен). Женщина перестала платить за элитную квартиру в Москве. Об этом сообщают российские СМИ.
Площадь квартиры - 194,6 квадратных метра, и поэтому коммунальные услуги очень дорогие.
Актриса купила эту квартиру за 55 миллионов рублей (20,5 миллионов гривен). Сейчас в этом доме стоимость квартир стартует от 80 миллионов рублей (29,9 миллионов гривен).
Ранее сообщалось о том, что назвали цену лечения Заворотнюк.
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