Мама российской актрисы Анастасии Заворотнюк должна заплатить за коммунальные услуги 50 тысяч рублей (18700 гривен). Женщина перестала платить за элитную квартиру в Москве. Об этом сообщают российские СМИ.

Площадь квартиры - 194,6 квадратных метра, и поэтому коммунальные услуги очень дорогие.

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Актриса купила эту квартиру за 55 миллионов рублей (20,5 миллионов гривен). Сейчас в этом доме стоимость квартир стартует от 80 миллионов рублей (29,9 миллионов гривен).