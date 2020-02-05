Каменских восхитила фанатов стройной фигурой [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно показала видео в нижнем белье, взбудоражила фанатов новым фото. Соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram.
На фото Настя запечатлена в спортзале. По видимому, у артистки только закончилась тренировка.
"Я начала свой день со спорта, а вы как?", - спросила у поклонников певица.
Фото: instagram.com/kamenskux
Фанаты восхитились упорством Насти, а также отметили, что артистке удалось здорово похудеть.
"Красоточка наша", "Ты уже худышка", "Супер", "Ты молодец", "Настюша, ты красотка", "Стройняшка", - написали юзеры социальной сети в комментариях.
Мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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