Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно показала видео в нижнем белье, взбудоражила фанатов новым фото. Соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram.

На фото Настя запечатлена в спортзале. По видимому, у артистки только закончилась тренировка.

"Я начала свой день со спорта, а вы как?", - спросила у поклонников певица.

Фото: instagram.com/kamenskux

Фанаты восхитились упорством Насти, а также отметили, что артистке удалось здорово похудеть.

"Красоточка наша", "Ты уже худышка", "Супер", "Ты молодец", "Настюша, ты красотка", "Стройняшка", - написали юзеры социальной сети в комментариях.

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