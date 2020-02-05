Минулої ночі та під ранок бойовики двічі атакували захисників Новотроїцького

Окупанти на сході країни щодня збільшують потужність та інтенсивність вогневих атак. Після тривалого періоду тиші зафіксовано обстріл поблизу Щастя, де противник випустив протитанкову керовану ракету.

Минулої ночі та під ранок бойовики двічі атакували захисників Новотроїцького. Також під ворожим вогнем опинилися оборонці Мар'їнки, Широкиного та Оріхового.

В останньому, крім уже звичних гранатометів та кулеметів, ворог застосував міномети 120 калібру. Втрат з нашого боку немає.