У січні Київ подав заявку на участь у програмі НАТО "Партнерство розширених можливостей"

"Річну національну програму Україна-НАТО" нової якості схвалив Кабмін. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, вперше розробка документа здійснювалася за міжнародною методикою Results-Based Management - Управління, орієнтоване на результат.

Саме така методика використовується при підготовці стратегічних документів у державах-членах Альянсу, Світовому банку та в ООН. Нагадаю, у січні Київ подав заявку на участь у програмі НАТО "Партнерство розширених можливостей".

Очікується, що участь у ній, зокрема, дасть можливість оперативніше обмінюватися розвідувальними даними з Північноатлантичним Альянсом. Це вкрай важливо на тлі російської воєнної агресії проти України.