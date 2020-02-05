Кабмін схвалив програму Україна-НАТО [ Редактировать ]
"Річну національну програму Україна-НАТО" нової якості схвалив Кабмін. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
За його словами, вперше розробка документа здійснювалася за міжнародною методикою Results-Based Management - Управління, орієнтоване на результат.
Саме така методика використовується при підготовці стратегічних документів у державах-членах Альянсу, Світовому банку та в ООН. Нагадаю, у січні Київ подав заявку на участь у програмі НАТО "Партнерство розширених можливостей".
Очікується, що участь у ній, зокрема, дасть можливість оперативніше обмінюватися розвідувальними даними з Північноатлантичним Альянсом. Це вкрай важливо на тлі російської воєнної агресії проти України.
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