Понад сорок населених пунктів знеструмлені в Україні через сильний вітер та опади. Найбільше постраждали Івано-Франківська та Одеська області. Наслідки рясного снігопаду сьогодні відчули на собі жителі Буковини.

На одній із трас, у напрямку кордону із Румунією утворилася чимала черга із вантажівок. В Міністерстві внутрішніх справ заявили, що до патрулювання доріг щодня залучатимуть 1600 нарядів поліції, аж поки негода не мине.

За прогнозами синоптиків, сьогодні і завтра на всій території країни варто чекати на дощі з мокрим снігом, хуртовини, ожеледицю та сильний поривчастий вітер.

У центральних та східних областях оголошено штормове попередження. До пів метра снігу може випасти впродовж доби у Карпатах. Столиці метеорологи прогнозують хуртовини та ожеледицю.