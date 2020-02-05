Снігопади в Україні знеструмили десятки населених пунктів [ Редактировать ]
Понад сорок населених пунктів знеструмлені в Україні через сильний вітер та опади. Найбільше постраждали Івано-Франківська та Одеська області. Наслідки рясного снігопаду сьогодні відчули на собі жителі Буковини.
На одній із трас, у напрямку кордону із Румунією утворилася чимала черга із вантажівок. В Міністерстві внутрішніх справ заявили, що до патрулювання доріг щодня залучатимуть 1600 нарядів поліції, аж поки негода не мине.
За прогнозами синоптиків, сьогодні і завтра на всій території країни варто чекати на дощі з мокрим снігом, хуртовини, ожеледицю та сильний поривчастий вітер.
У центральних та східних областях оголошено штормове попередження. До пів метра снігу може випасти впродовж доби у Карпатах. Столиці метеорологи прогнозують хуртовини та ожеледицю.
по теме
В Україні оголосили штормове попередження
Суне циклон з холодом та значними опадами. Від сьогодні сильний сніг та вітер огорне західні регіони. Завтра негода дістанеться центральних областей
Шторм "Глорія": в Іспанії загинув українець
У Барселоні жителі насилу пересуваються вулицями - всюди розтрощені мотоцикли й повалені дерева
В Україні через сильний вітер та опади знеструмлено населені пункти
Найбільше постраждали Івано-Франківська та Одеська області. За даними МВС, 1600 нарядів поліції залучатимуть щодня під час негоди до патрулювання доріг
На Киев надвигается снегопад
На Киев надвигается снегопад. В среду утром и днем, 5 февраля, в стране ожидаются порывы северо-восточного ветра
В Украине перекроют движение из-за снегопада
Во вторник, 4 февраля, министр внутренних дел Арсен Аваков сделал заявление