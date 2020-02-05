Сучасні баталії на тлі середньовічного замку. Війна за торговельні місця точиться у Луцьку. Цієї ночі там сталася вирішальна битва: важка техніка почала зносити торгові ятки. Захищати свої місця кинулися підприємці.

Міський ринок розташований неподалік відомого замку Любарта. Нещодавно око на привабливий торговельний майданчик поклала міська влада. Більше розкажуть мої колеги.

Напередодні об 11 вечора на Старий ринок у центрі Луцька заїхала важка спецтехніка. Взялися зносити торговельні ятки.

"Наші люди підтягнулися, побачили, що десь на окраїнах вулиці люди в балаклавах. З болгарками, які на батареях почали різати забор, зайшли туда. Потім з'явилися бульдозери. Заїхав бульдозер один і застряг в ряді. Там люди його зупинили. Другий бульдозер втік. Ну і оце тітушки ті в балаклавах начали бити людей", - говорить Павло, підприємець.

Підприємці перекрили рух спецтехніці і демонтаж кіосків зупинили. Всю ніч охороняли ринок. На ранок більшість торговельних наметів були потрощені.

"Був спільний контейнер один хазяїн - мобілки і наші крупи. Оце буквально було три мінути хлопком. Оце вони зібрали, підняли, кинули і все. Збитків багато", - говорить Зоя Тарасюк, підприємець.

У ситуацію на ринку втрутилися правоохоронці.

"Поліцейські доставили вночі до місцевого відділу поліції 29 осіб, які перебували на місці події у балаклавах. Було встановлено їх особи. Всі ці особи - це співробітники муніципальної варти. До поліції із заявами про отримання тілесних ушкоджень звернулося двоє осіб", - говорить Віктор Гомоль, керівник прес-служби ГУ Нацполіції у Волинській області.

Після нічного погрому кілька сотень працівників Старого ринку прийшли до міської ради. Підприємці кажуть, - чиновники незаконно змушують їх залишити місце торгівлі.

"Есть действующих 360 предпринимателей, которые платят податкы. У них были договора з КП "Волинські ринки". Ці договора діють до тридцятого червня 20 договора у людей на руках", - говорить Марина Добошинська, піприємець.

Демонтаж кіосків законний, наполягають у мерії. Бо на це є рішення міської сесії. Людям пропонують переїхати на Новий ринок, а цю територію звільнити. У центрі міста планують зробити туристичну атракцію.

"Міська рада не має скасовувати рішення. Рішення скасовуються тільки судом. Представники ринків я їх розумію, вони захищають своє особисте це їхня робота це їхній хліб це їхні прибутки", - говорить Григорій Пустовіт, виконувач обов'язків міського голови Луцька.

Порозумітися з чиновниками підприємці так і не змогли. Поліцейські пообіцяли людям взяти ринок під охорону. А вже цієї п'ятниці сторону конфлікту мають сісти за стіл переговорів у Волинській обласній адміністрації.