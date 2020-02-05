Законопроєкт про ринок землі на голосування в парламенті винесуть завтра. Але депутати вже визначилися зі своєю позицією. Чи стане голосів - знає Ксенія Барвіненко.

Цього голосування монобільшість чекає вже три місяці. Якби не масові протести та блокування трибуни опозицією, ухвалили б ще до нового року. Відкрити ринок землі ще раз спробують у четвер. Готові, навіть, до земельної ночі.

"Навряд чи за один день ми справимося, але в нас є прекрасна норма регламенту, за якою можна і до вичерпання порядку денного працювати і можемо ніч попрацювати разом з вами. Цей закон назрів, дискусії щодо них точаться вже 28 років, ділки заробляють на чорному ринку землі, держава нічого не отримує, права працівників незахищені. Закон треба прийняти", - вважає Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу".

Однак ідею ночувати в парламенті підтримують не всі депутати. Хоча вимагають повної процедури розгляду, аби кожен автор поправки міг представити свої зауваження. Припускають, це розтягне розгляд мінімум на кілька тижнів, але так законів порушувати не доведеться.

"Наша позиція така - ми повинні йти по регламенту, заслуховувати всі поправки, і відповідно працювати рішення в залі. Ми не готові нашою депутатською групою, ми не бачимо зрушень в цьому питання, запобіжників, і ми не готові голосувати в цілому за цей законопроект", - говорить Тарас Батенко, народний депутат, позафракційний.

До законопроекту понад чотири тисячі поправок. Наприклад, обов'язкова рекультивація, аби не виснажувати чорнозем. І заборона росіянам купувати землю.

"Запобіжники щодо країни-агресора враховані вони були встановлені зразу, ця правка, ми навіть розглядати не будемо проект, якщо так такого не буде, і фізичні і юридичні особи країни-агресора 50 кілометрів в глибину від будь-якого кордону, незалежно чи це кордон з РФ чи з іншими країнами власник може бути або український громадянин або держава Україна. Ми пропонували розбити впровадження земельної реформи на етапи, спочатку дати можливість фермерам і малим фермерам до п'яти тисяч гектар викупити цю землю за допомогою державного фінансування. А після цього вже перейти на більш відкритий ринок, де можуть купляти і юридичні особи українські і інші громадяни", - говорить Юлія Клименко, народний депутат, "Голос".

А ще пропонують зменшення об'єму угідь, які можна продати. Спочатку пропонували максимум 200 тисяч гектарів в одні руки, тепер зменшили до шістдесяти. Хоча і така кількість депутатам здається завеликою.

"Дійсно в Європейський країнах землі є товаром, але ніде в світі немає такої концентрації землі в одних руках, як пропонує партія влади і створення замість країни латифундії. Ми дійсно, як нам обіцяв президент, очікували що вони проведуть інвентаризацію земель, де вона, що буде встановлено єдиний земельний кадастр де він. Що буде земельний банк - де цей банк, тобто готується ціла афера під конкретних уже товаріщів", - говорить Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність".

А от у "Батьківщині" кажуть поправки депутатів профільний комітет майже не розглядав, тож говорити про врахування усіх зауважень не можна. Натомість у день голосування чекають на акції протесту під стінами парламенту.

"Комітет належним чином законопроект не розглянув і не підготував його. Більшість поправок були формально відхилені, ніхто в них не вникав. І вони хочуть в такому ж режимі приймати закон. Будь-які регламентні норми вони мало кого хвилюють - є чітка задача яку треба виконувати, і ось тут без підтримки людей опозиції не вдасться відстояти", - говорить Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина".

А от в опозиції законопроєкт про ринок землі вважають порушенням Конституції, тож депутати вже підготували звернення до конституційного суду.

"Глядя на них - можно от них ожидать все что угодно, они взяли на себя обязательства перед МВФ и стремятся их выполнить, не понимая, что закон в этом виде уже противоречит конституции. И даже если они чудом его протащат - у нас готово уже обращение в Конституционный Суд. Замечания, этот закон, я убежден, будет отменен, поэтому своих хозяев МВФ они могут обманывать, но они делают вещи, которые противорячат конституции - потому что вся земля принадлежит людям. И если есть государственная земля - она должна быть распаевана, должны быть обеспечены все граждане Украины", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Та чи допускати іноземців на земельний ринок - вирішуватимуть українці на референдумі. Принаймні, його проведення пообіцяв голова профільного комітету парламенту.