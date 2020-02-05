Кабмін закликав "Нафтогаз" відмовитися від захмарних премій [ Редактировать ]
Урізати премії чи взагалі відмовитися від них уряд просить і "Нафтогаз". Доплати там мали отримати за перемогу в суді над російським "Газпромом". Інтернет-видання "Українські новини" опублікувало лист Олексія Гончарука керівнику наглядової ради "Нафтогазу".
У ньому прем'єр нагадав, що виплати від Росії отримані завдяки домовленостям президента, і назвав преміювання очільників НАКу "високочутливим". Міністерству економіки доручив внести свої пропозиції щодо розміру премій газового монополіста.
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