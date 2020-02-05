Поки в парламенті планували завтрашнє голосування, під стінами Верховної Ради кілька тисяч протестувальників вимагали звільнити Артема Ситника. Працівники агропідприємств кажуть, вже тривалий час на компанії тиснуть антикорупційні органи. Майже 27 тисяч робітників можуть втратити робочі місця. Подробиці - далі.

Під стінами Верховної Ради кількатисячний мітинг. На плакатах назви агропідприємств, працівники яких приїхали з усієї країни, аби відстояти своє право на роботу. Для родини Тетяни Чорної праця на птахофабриці - єдине джерело поповнення сімейного бюджету.

"Птахофабрика існує з 2012 року великим підприємством, до цього це було маленьке підприємство, яке виросло. У нас середня зарплата більша ніж в Кам'янець-Подільському. У нас дуже багато людей, які працюють по 10 років по 15, люди які сім'ями працюють і ми дуже переживаємо", - говорить Тетяна Чорна, учасниця акції.

Підприємства "Укрлендфармінгу" та "Авангарду" працюють у шестистах населених пунктах. Вони є найбільшими виробниками курячих яєць в Україні і Європі. Компанія вирощує зернові, велику рогату худобу та експортує свою продукцію до 40 країн світу. Однак в НАБУ засумнівалися в існуванні цих фабрик.

"Відкривають кримінальні справи, потім ці справи за відсутності доказів закриваються. Проходить час - ці справи знову відкривають", - говорить Ірина Мельник, керівниця фінансово-аналітичного департаменту групи компанії "Авангард".

Тим часом сама компанія несе і репутаційні і виробничі втрати, кажуть працівники.

"Блокуючи роботу з нашими контрагентами. Ми не можемо вчасно в повному обсязі отримати і продати свою продукцію. Нам не довіряють. Ми не можемо на ринку бути повноцінним гравцем. Це нерівні ринкові умови, які нам створюються штучно", - говорить Ірина Мельник, керівниця фінансово-аналітичного департаменту групи компанії "Авангард".

В середині січня під такий тиск потрапили і звичайні робітники.

"Різними методами впливає на наших працівників, користуючись їхньою неосвідченністю. Заставляє підписувати якісь невідомі документи - до прикладу, що вони не отримували зарплату, коли працювали", - говорить Галина Ковток, операційна директорка групи компаній "Укрлендфармінг".

В компанії вважають, що знищуючи підприємство, де працює майже 30 тисяч людей, керівник НАБУ тисне на її власника Олега Бахматюка.

"У нього особистий конфлікт щодо нашого власника і ми не винні, що він корупціонер. Станом на сьогодні "Укрлендфармінг" платить податків більше двох млрд грн, що вдвічі більше ніж вся структура, якою керує Ситник, а просто хоче знищити нашу компанію, щоб всі 27 тисяч наших працівників доєднались до трьох мільйонів, які вже виїхали в Польщу, а не працювали в Україні", - вважає Галина Ковток, операційна директорка групи компаній "Укрлендфармінг".

Водночас сам Артем Ситник, очільник НАБУ, наприкінці минулого року опинився в списку корупціонерів. Коли суд визнав його винним у справі щодо його відпочинку. Тоді головний антикорупціонер відпочив в елітному мисливському угідді, але не вказав це у декларації. Від Верховної Ради учасники перейшли під стіни Офісу Президента, де передали Володимиру Зеленському свої вимоги.

"У нас одна єдина вимога до президента терміново розглянути наші звернення, звільнити Ситника і дати нормально працювати. В цій коробці 30 тисяч оригінальних підписів - це всі наші працівники".