На борту закритого на карантин лайнера, що стоїть поблизу порту Йокогама, можуть бути українці. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на джерела на кораблі.

В українському МЗС на наш запит відповіли, що, за попередньою інформацією, на судні Diamond Princess справді перебуває 25 громадян України всі вони члени екіпажу. Ці дані перевіряє посольство України в Японії.