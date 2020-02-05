У Японії закрили на карантин лайнер з українським екіпажем [ Редактировать ]
На борту закритого на карантин лайнера, що стоїть поблизу порту Йокогама, можуть бути українці. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на джерела на кораблі.
В українському МЗС на наш запит відповіли, що, за попередньою інформацією, на судні Diamond Princess справді перебуває 25 громадян України всі вони члени екіпажу. Ці дані перевіряє посольство України в Японії.
по теме
Росія відправила українця на карантин до Сибіру
Евакуйованих з Китаю росіян відправлять до Сибіру. У Тюменській області для них облаштували карантинну зону. Про це повідомила віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова
Китайський коронавірус: японці помістили на карантин круїзний лайнер з пасажирами
У пасажира, який напередодні зійшов із трапа судна, виявили "китайський" коронавірус
У лікарні Києва не підтвердили коронавірус у трьох людей
У двох пацієнтів, яких шпиталізували в Олександрівську лікарню столиці, підозру на коронавірус не підтвердили. Про це повідомили в Мінохорони здоров'я
В Україну повернувся літак з туристами із Китаю
Усі охочі громадяни України, які перебувають на китайському курортному острові Хайнань, мають змогу за бажанням повернутися додому
В Україні з'являться тест-системи для діагностики китайського коронавірусу
Поки що жодного випадку захворювання на китайську недугу в нашій країні не зафіксовано. Утім, заходи проти її можливого поширення - посилили