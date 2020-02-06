Війна за ринок у Луцьку. Там підприємці побилися з муніципальною вартою. Їхні ятки почали трощити спецтехнікою. Хто демонтував торгові місця і чому це зробили вночі - з'ясували наші кореспонденти.

Міський ринок розташований неподалік відомого замку Любарта. Нещодавно око на привабливий торговельний майданчик поклала міська влада. Більше розкажуть мої колеги.

Напередодні об 11 вечора на Старий ринок у центрі Луцька заїхала важка спецтехніка. Взялися зносити торговельні ятки.

"Наші люди підтягнулися, побачили, що десь на окраїнах вулиці люди в балаклавах. З болгарками, які на батареях почали різати забор, зайшли туда. Потім з'явилися бульдозери. Заїхав бульдозер один і застряг в ряді. Там люди його зупинили. Другий бульдозер втік. Ну і оце тітушки ті в балаклавах начали бити людей", - говорить Павло, підприємець.

Підприємці перекрили рух спецтехніці і демонтаж кіосків зупинили. Всю ніч охороняли ринок. На ранок більшість торговельних наметів були потрощені.

"Був спільний контейнер один хазяїн - мобілки і наші крупи. Оце буквально було три мінути хлопком. Оце вони зібрали, підняли, кинули і все. Збитків багато", - говорить Зоя Тарасюк, підприємець.

У ситуацію на ринку втрутилися правоохоронці.

"Поліцейські доставили вночі до місцевого відділу поліції 29 осіб, які перебували на місці події у балаклавах. Було встановлено їх особи. Всі ці особи - це співробітники муніципальної варти. До поліції із заявами про отримання тілесних ушкоджень звернулося двоє осіб", - говорить Віктор Гомоль, керівник прес-служби ГУ Нацполіції у Волинській області.

Після нічного погрому кілька сотень працівників Старого ринку прийшли до міської ради. Підприємці кажуть, - чиновники незаконно змушують їх залишити місце торгівлі.

"Есть действующих 360 предпринимателей, которые платят податкы. У них были договора з КП "Волинські ринки". Ці договора діють до тридцятого червня 20 договора у людей на руках", - говорить Марина Добошинська, піприємець.

Демонтаж кіосків законний, наполягають у мерії. Бо на це є рішення міської сесії. Людям пропонують переїхати на Новий ринок, а цю територію звільнити. У центрі міста планують зробити туристичну атракцію.

"Міська рада не має скасовувати рішення. Рішення скасовуються тільки судом. Представники ринків я їх розумію, вони захищають своє особисте це їхня робота це їхній хліб це їхні прибутки", - говорить Григорій Пустовіт, виконувач обов'язків міського голови Луцька.

Порозумітися з чиновниками підприємці так і не змогли. Поліцейські пообіцяли людям взяти ринок під охорону. А вже цієї п'ятниці сторону конфлікту мають сісти за стіл переговорів у Волинській обласній адміністрації.