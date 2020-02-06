Голлівуд завершує приготування до "Оскару" [ Редактировать ]
У Голлівуді завершують приготування до церемонії вручення премії "Оскар". Щоб встигнути покласти трьохсот метрову червону доріжку біля голлівудського кінотеатру "Долбі" - робота кипить і вдень, і вночі.
Організатори кінозаходу запевняють: усе триває за планом. Головна подія у галузі кіномистецтва вперше в історії відбудеться на початку лютого - вже цієї неділі.
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