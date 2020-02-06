Спортсмени просять розібратися і пояснити, чому двері спорткомлексу зачинені лише для них

Хокей на Банковій. Під Адміністрацією президента зібралися майже півтисячі активістів. Вихованці спортивних шкіл Києва вже вкотре прийшли боротися за спорткомплекс "Авангард". Базу, яку мали реконструювати та передати спортсменам ще два роки тому - тепер збираються віддати в оренду організації, що не має до спорту жодного стосунку. Анастасія Старовойт продовжить.

У формах та з ключками, але не на гру, а до президента, і з вимогами.

"Ми вимагаємо від президента нашої держави, що він звернув увагу на спорт, особливо на хокей і взяв на особистий контроль ситуацію, яка склалася навколо спортивного комплексу "Авангард", - говорить Ольга Виговська, мама хокеїста.

Майже 10 років реконструкції, і майже стільки ж часу вихованці спортшколи "Київ-Сокіл" вимушені тренуватися на приватній ковзанці, яка наразі у столиці одна.

"Гроші, які ми кожен місяць даємо на хокей - мають іти до Авангарду, бо вже 10 років його намагаються відремонтувати і ніяк не вдається", - говорить Володимир Трохимчук, хокеїст.

Спочатку реконструкція затягнулася через брак коштів - розповідають хокеїсти. Але коли перший транш від держави таки надійшов і обладнання закупили - фінансування знову призупинили.

"По плану должно было быть еще три или четыре транша и к новому году планировали закончить реконструкцию и запустить детей. На сегодняшний день мы вот столкнулись с тем, что хотят, опять же таки наше профильное министерство, сдать в аренду часть спортивного комплекса", - говорить Костянтин Симчук, тренер.

Під офісом президента разом з хокеїстами і орендарі одного з приміщень "Авангарду". Запевняють - льодову арену в дітей забирати не збираються.

"Мы обратились к руководству "Авангарда" взять старый заброшенный цех, который выведен из эксплуатации, который находится рядом с участком, где планируется строительство мемориального комплекса. Это здание находится рядом с тем зданием, в котором должна быть построена арена и оно никаким образом не нужно и не мешает для арены", - вважає Макс Яковер, представник орендаря.

Та в хокеїстів інша інформація - їхню льодову арену таки віддадуть в оренду. Спортсмени просять розібратися і пояснити, чому двері спорткомлексу зачинені лише для них. І очікують відповіді на своє колективне звернення, яке вони передали президенту.