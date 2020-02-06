Біля Оріхового бойовики вели вогонь із важких мінометів [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено на сході минулої доби. Сьогодні російські найманці з важких мінометів обстріляли позиції армійців поблизу Оріхового на Луганщині, випустили 15 снарядів.
Під час цього обстрілу минулося без втрат - повідомили у штабі. Загалом, за добу зафіксовано 13 ворожих обстрілів.
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