На Донбасі поранило українського військового [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено на сході минулої доби. Сьогодні російські найманці з важких мінометів обстріляли позиції армійців поблизу Оріхового на Луганщині, випустили 15 снарядів.
Під час цієї атаки минулося без втрат - повідомили у штабі. Загалом, за добу зафіксовано 13 ворожих обстрілів.
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