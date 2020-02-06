Одного українського військового поранено на сході минулої доби. Сьогодні російські найманці з важких мінометів обстріляли позиції армійців поблизу Оріхового на Луганщині, випустили 15 снарядів.

Під час цієї атаки минулося без втрат - повідомили у штабі. Загалом, за добу зафіксовано 13 ворожих обстрілів.