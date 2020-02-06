Австралійський фермер перечекав пекельні пожежі у бункері [ Редактировать ]
В австралійському містечку Бакен фермер перечекав нищівні пожежі та негоду у бункері на своєму городі. Захисну споруду він звів ще два роки тому. Приміщення розраховане на чотирьох людей та має усе для належного існування: автоматичне подання кисню, запаси харчів та навіть інтернет.
Свою земельну ділянку фермер оснастив вогнедатчиками, тож про лихо дізнавався заздалегідь. Нагадаю, пожежі на Зеленому континенті знищили понад 6 мільйонів гектарів лісів.
"Коли до нас підбиралось полум'я, ми запускали кисневі насоси та перевіряли обладнання. Потім виносили усе цінне з будинку до бункера та перечікували пожежу. За своє життя я зовсім не хвилювався. Адже був упевнений - мій бункер витримає вогонь", - говорить Дональд Грахам, власник бункеру.
по теме
Бізнес Австралії намагається "не прогоріти" через масштабні пожежі
Зазвичай період після Дня подяки і аж до Нового року - найбільш прибутковий для малого бізнесу. Однак кафе та крамниці в Долині кенгуру торік у цей час спорожніли через загрозливі лісові пожежі
Допомагати австралійській дикій природі стало світовим мейнстрімом
Потужні зливи другий день поспіль тривають на сході Австралії. Дощ пішов у Сіднеї. А в Канберрі ще й град. Завдяки опадам впала і температура повітря
В Австралії поновилися лісові пожежі
У штаті Новий Південний Вельс вогонь охопив Національний парк Намаджі
Женщина переела и умерла посреди конкурса
Участие в конкурсе поедания на скорость традиционного шоколадного бисквита обернулась для женщины смертью
Самолет, который тушил лесные пожары в Австралии, разбился
Около 04.30 по Киевскому времени в штате Новый Южный Уэльс Австралии разбился самолет, который тушил лесные пожары в одном из штатов Австралии