В австралійському містечку Бакен фермер перечекав нищівні пожежі та негоду у бункері на своєму городі. Захисну споруду він звів ще два роки тому. Приміщення розраховане на чотирьох людей та має усе для належного існування: автоматичне подання кисню, запаси харчів та навіть інтернет.

Свою земельну ділянку фермер оснастив вогнедатчиками, тож про лихо дізнавався заздалегідь. Нагадаю, пожежі на Зеленому континенті знищили понад 6 мільйонів гектарів лісів.

"Коли до нас підбиралось полум'я, ми запускали кисневі насоси та перевіряли обладнання. Потім виносили усе цінне з будинку до бункера та перечікували пожежу. За своє життя я зовсім не хвилювався. Адже був упевнений - мій бункер витримає вогонь", - говорить Дональд Грахам, власник бункеру.