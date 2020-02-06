Щонайменше троє людей загинули, ще 179 травмувалися через аварію літака в аеропорту Стамбула. Боїнг 737 турецького лоукостера "Пеґасус Ейрлайнс" прилетів з Ізміра.

Під час заходу на посадку впав на злітну смугу з 40-метрової висоти. Після цього розколовся на три частини й зайнявся. На борту було 183 людини.

За попередніми даними, жорстку посадку літака спричинили сильний вітер і дощ. В українському консульстві у Стамбулі повідомили - українців серед пасажирів лайнера не було.