Марусе Звиробий вручили уведомление о подозрении [ Редактировать ]
В четверг, 6 февраля, Государственное бюро расследований вручило уведомление о подозрении волонтерке Марусе Звиробий (Елене Биленькой). Это подтвердил ее адвокат Андрей Писаренко, сообщает УНН.
На вопрос, вручили ли сегодня Марусе Звиробий уведомление о подозрении, адвокат ответил: "Да".
"Сегодня кроме вручения уведомления о подозрении, был допрос, состоялось вручение ходатайство об избрании меры пресечения... Следователь попросил меру пресечения в виде личного обязательства", - рассказал Писаренко после визита в ГБР.
26 ноября ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении народному депутату Софии Федине и военнослужащему Марусе Звиробий из-за угрозы убийства президента Украины Владимира Зеленского. Однако, Генпрокуратура вернула без согласования проекты подозрений Звиробий и Федине.
Ранее мы писали о том, что специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому. Рябошапка вручил подозрение Дубневичу. А также Грымчаку изменили подозрение.
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