В четверг, 6 февраля, Государственное бюро расследований вручило уведомление о подозрении волонтерке Марусе Звиробий (Елене Биленькой). Это подтвердил ее адвокат Андрей Писаренко, сообщает УНН.

На вопрос, вручили ли сегодня Марусе Звиробий уведомление о подозрении, адвокат ответил: "Да".

"Сегодня кроме вручения уведомления о подозрении, был допрос, состоялось вручение ходатайство об избрании меры пресечения... Следователь попросил меру пресечения в виде личного обязательства", - рассказал Писаренко после визита в ГБР.

26 ноября ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении народному депутату Софии Федине и военнослужащему Марусе Звиробий из-за угрозы убийства президента Украины Владимира Зеленского. Однако, Генпрокуратура вернула без согласования проекты подозрений Звиробий и Федине.

Ранее мы писали о том, что специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому. Рябошапка вручил подозрение Дубневичу. А также Грымчаку изменили подозрение.