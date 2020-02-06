На Закарпатье трое сотрудников полиции избили супружескую пару. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении временно исполняющему обязанности заместителя командира взвода и двум патрульным Управления патрульной полиции в Закарпатской области в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств", - говорится в сообщении.

Читайте также В Днепре водитель маршрутки ошарашил пассажиров (видео)

Как выяснилось, 7 января 2020 года заместитель командира взвода Управления патрульной полиции в Закарпатской области вместе с коллегой патрулировали город Мукачево. Они остановили автомобиль Citroen, в котором находились трое пассажиров.

Полицейский применил слезоточивое вещество "Терен-4" к одному из пассажиров. После чего он повалил на землю его и ногами наносил удары по телу.

"Через пять минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных и присоединились к избиению гражданина. Один из правоохранителей нанес удар ногой в живот жене пассажира, которая вышла из автомобиля. В результате избиения потерпевшие получили телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.