Кількість жертв уханьського коронавірусу в Китаї зросла до 563 осіб. Заражених натепер - понад 28 тисяч.

Випадки захворювання на нову інфекцію виявили в 23 країнах. Уряди намагаються ізолювати підвладні території: Тайвань заборонив в'їзд туристам із материкового Китаю, а також усім іноземцям, які побували в Гонконгу чи Макао.

До боротьби з епідемією долучилися світові філантропи. Подружжя Білла та Мелінди Ґейтс пожертвує на розробку вакцини проти вірусу та лікування інфекції 100 мільйонів доларів.