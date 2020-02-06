Білл Ґейтс пожертвував $100 млн на розробку вакцини проти коронавірусу [ Редактировать ]
Кількість жертв уханьського коронавірусу в Китаї зросла до 563 осіб. Заражених натепер - понад 28 тисяч.
Випадки захворювання на нову інфекцію виявили в 23 країнах. Уряди намагаються ізолювати підвладні території: Тайвань заборонив в'їзд туристам із материкового Китаю, а також усім іноземцям, які побували в Гонконгу чи Макао.
До боротьби з епідемією долучилися світові філантропи. Подружжя Білла та Мелінди Ґейтс пожертвує на розробку вакцини проти вірусу та лікування інфекції 100 мільйонів доларів.
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