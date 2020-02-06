Ринок землі в Україні: "Опозиційна платформа - За життя" закликає провести всеукраїнський референдум [ Редактировать ]
Кількасот поправок - і жодна не пройшла. Верховна Рада з бійками і блокуваннями розглядає скандальний законопроект про ринок землі.
Які зауваження у нардепів і чи стане голосів для ухвалення документа - розкаже Ксенія Барвіненко.
Бійки, сутички та блокування трибуни - так нардепи розпочали розгляд законопроєекту про ринок землі.
Депутати, які не входять до монобільшості, намагалися зірвати розгляд документа.
"Ми, фактично, не підтримуємо цим законопроектом дрібні агро-, дрібного аграрія, ми не дозволяємо йому кредитивутися, дешеві кредити і плюс банки, які можуть під заставу скуповувати землю. Якщо ми вичистимо всі ці речі небезпечні - тоді можемо, звичайно, підтримати", - заявив Тарас Батенко, народний депутат, позафракційний.
"Іноземці через юридичних осіб через банки зможуть фактично прибрати землю до своїх рук. І українські фермери стануть кріпаками на своїй землі. Я вважаю, що владі нинішній варто було б навпаки - розвивати фермерство", - наголосив Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина".
І лише після переговорів з головами фракцій - законопроект взяли до розгляду. До документа надійшло понад 4 тисячі поправок.
"Подано понад 4018 пропозицій, поправок, які включені до порівняльної таблиці підготовленої комітетом. Комітет рекомендує ВРУ врахувати 9 поправок комітету, які охоплюють весь текст законопроекту, а решту - відхилити", - заявив Микола Сольський, голова Комітету ВРУ з питань аграрної політики.
У редакції законопроекту знизили максимальний обсяг землі в одні руки з 200 до 10 тисяч гектарів. Заборонили купувати землю і громадянам РФ. Попри це, не всі депутати вірять, що такі запобіжні заходи спрацюють.
"На жаль, ідеального не сталося, не сталося навіть врахування дуже чітких і конкретних поправок, які ми пропанували щодо захисту людей, які обробляють землю, щодо захисту самої землі, щодо гарантій того, що не буде спекуляцій із землею і зловживання нею. Ми, на жаль, цього не побачили. І якщо правки не будуть підтримані у залі - ми не бачимо можливості підтримати законопроект, бо законопроект - не про ринок землі, а про її розбазарювання", - наголосив Ростислав Павленко, народний депутат, "Європейська солідарність".
Незадоволені редакцією законопроекту і в "Голосі". Найбільше бентежить - поетапність запровадження ринку землі.
"Етапність, де спочатку земля продається фізособам в менших об'ємах - до 5 гектарів і тільки через 3-4 роки - юридичним особам. Цього не враховано. Друга річ, яка не врахована - обмеження на першому етапі. Ми хотіли до 5 тис га, зараз пропонується 10. На другому - ми були за більше обмеження - до 60 тис га. Щоб, умовно, фермери могли мати необхідний масштаб для інвестицій в землю", - наголосив Володимир Цабаль, народний депутат, "Голос".
А от в опозиції взагалі готують звернення до Конституційного суду. Там вимагають землю, яка перебуває в державній власності, роздати громадянам замість того, щоб виставляти на продаж.
"Мы начали борьбу против этого законопроекта 3 месяца назад - когда он только появился и был на 4 страничках. С чего началось: 200 тис га земли можно было продать любому юр.лицу зарегистрированному в Украине. То есть, международная корпорация оформляет юр.лицо в Украине и покупает 200 тысяч га земли. Там было задумано. Началась борьба. И во многом, благодаря позиции нашей фракции, наших коллег, эта борьба привела к тому, что заблокировали процесс протаскивания "под одеяло" такого закона. Мы свою позицию не изменили, мы считаем, что без референдума никакой законопроект по рынку земли не должен появляться в парламенте", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".
"Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет поддерживать законопроект о земле, поскольку мы считаем, что для того, чтобы подобные законы вносились - нужно пройти общенациональный референдум. Кроме того, требование нашей партии: чтобы все земли, которые сейчас находятся в госсобственности (а это почти 10 млн га), были распаеваны между гражданами Украины. Только после этого можно вообще, в принципе, переходить к обсуждению этой темы в парламенте. До того - мы будем голосовать "против", и мы не поддерживаем закон о рынке земли", - заявив Сергій Льовочкін, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя".
А от коли документ дійде до фінального голосування - поки що незрозуміло. Його обговорення може тривати місяці.
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