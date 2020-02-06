Не на користь українському іміджу й чергові закиди щодо порушення свободи слова. Термінове засідання профільного комітету скликали через вчорашні обшуки на телеканалі "1+1" .

Крім нардепів, на засідання запросили журналістів проектів "Гроші" та "Секретні матеріали". Спільним голосуванням вирішили: підготувати звернення до голови СБУ Івана Баканова та інших правоохоронних органів щодо неправомірних дій силовиків під час розслідування.

"Засідання відкрите. На порядку денному одне питання: проведення слідчих дій і їх наслідків в продакшн-студії "1+1". Якщо ми не завершимо в цей термін розгляд цього питання - я пропоную оголосити перерву і продовжити на завтрашньому засіданні, якщо буде така необхідність", - наголосив Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".