Умер киллер Пабло Эскобара [ Редактировать ]
В столице Колумбии, в Боготе, скончался убийца наркобарона Пабло Эскобара - Джон Хайро Веласкес по прозвищу Попай. Мужчина умер от рака пищевода. Об этом сообщил Национальный институт пенитенциарных учреждений и тюрем Колумбии в Twitter.
Мужчине было 54 года.
"Джон Хайро Веласкес Васкес "Попай" скончался сегодня утром в Национальном институте рака. Осужденный был госпитализирован с раком желудка 31 декабря 2019 года", - сказано в заявлении.
Веласкес был осужден за соучастие в убийстве журналиста. В тюрьме он просидел 22 года и был освобожден досрочно.
Выйдя на свободу, Попай снялся в кино, стал видеоблогером (рассказывал подписчикам о реинтеграции в общество и раскаянии), писал книги. Очень хотел заняться политикой.
По словам киллера, лично он убил более 250 человек, а всего на счету наркокартеля Эскобара более 50 тысяч жизней. Попай утверждал, что по приказу Эскобара убил бы собственного отца, не задумываясь.
Ранее мы писали о том, что в России умер известный политик.
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