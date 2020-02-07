В пятницу, 7 февраля, стало известно, что промежуточными носителями смертельного коронавируса в Китае могут быть панголины. Об этом пишет китайское издание "Синьхуа".

Согласно результатам исследования, геномная последовательность нового коронавируса, выделенного у панголинов, оказалась на 99% идентична геному коронавируса нового типа у зараженных пациентов. Это указывает на то, что панголины могут быть промежуточными носителями данного вируса.

Предполагается, что выявление носителей позволит взять под контроль вспышку коронавируса. При этом в сообщениях не уточняется, мог ли коронавирус передаться человеку именно от панголинов. Отметим, в Китае их употребляют в пищу.

До этого высказывалось мнение, что впервые заразиться коронавирусом человек мог от змеи, а источником происхождения вируса могли быть животные из семейства крылановых.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.