Эпидемия коронавируса: в Китае назвали носителей вируса [ Редактировать ]
В пятницу, 7 февраля, стало известно, что промежуточными носителями смертельного коронавируса в Китае могут быть панголины. Об этом пишет китайское издание "Синьхуа".
Согласно результатам исследования, геномная последовательность нового коронавируса, выделенного у панголинов, оказалась на 99% идентична геному коронавируса нового типа у зараженных пациентов. Это указывает на то, что панголины могут быть промежуточными носителями данного вируса.
Предполагается, что выявление носителей позволит взять под контроль вспышку коронавируса. При этом в сообщениях не уточняется, мог ли коронавирус передаться человеку именно от панголинов. Отметим, в Китае их употребляют в пищу.
До этого высказывалось мнение, что впервые заразиться коронавирусом человек мог от змеи, а источником происхождения вируса могли быть животные из семейства крылановых.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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