В Китае центральная комиссия Коммунистической партии будет расследовать факт специального игнорирования властями Хубэя заявлений о начале эпидемии коронавируса. Об этом сообщает TheGuardian.

Ранее доктор Ли Вэньляна сообщал, что на Китай надвигается эпидемия коронавируса. Смерть этого доктора спровоцировала массовое негодование. Это стало главной темой на китайском сайте микроблогов Weibo с более чем 1,5 млрд просмотров.

Власти отреагировали на негодование и направили в Ухань группу специалистов, которые расследуют игнорирование властями вспышку коронавируса.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.