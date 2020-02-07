В Китае расследуют игнорирование смертельной эпидемии коронавируса [ Редактировать ]
В Китае центральная комиссия Коммунистической партии будет расследовать факт специального игнорирования властями Хубэя заявлений о начале эпидемии коронавируса. Об этом сообщает TheGuardian.
Ранее доктор Ли Вэньляна сообщал, что на Китай надвигается эпидемия коронавируса. Смерть этого доктора спровоцировала массовое негодование. Это стало главной темой на китайском сайте микроблогов Weibo с более чем 1,5 млрд просмотров.
Власти отреагировали на негодование и направили в Ухань группу специалистов, которые расследуют игнорирование властями вспышку коронавируса.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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