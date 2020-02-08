Уголовные производства против президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко не расследуются. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Григорий Мамка в эфире телеканала "112 Украина".

"Я заместитель председателя ВСК о пребывании на должности председателя бюджетного комитета Павелко и отношении к государственной программе: она была 50 на 50 с местными бюджетами, строительства футбольных полей по всей территории Украины. Если я бы был заинтересован в политическом направлении расследования уголовного производства, то сказал, что Павелко, будучи председателем бюджетного комитета, под тенью правления президента Порошенко создал схему и украл деньги. Но я таких вещей не говорю, потому что первая задача ВСК - это ответить обществу на вопрос – были ли факты хищений или нет. И каким образом сработали правоохранительные органы для того, чтобы сказать обществу эту правду", - рассказал он.

Мамка отметил, что сегодня в производстве по Павелко у правоохранительных органов есть только одно экспертное исследование.

"Сегодня, слушая правоохранительные органы, я услышал, что уголовные производства не расследуются - есть только одно экспертное исследование. Спросил у следователя, который расследует одно уголовное производство, правду ли пишут СМИ, что Newport Management закупали ФФУ 30 т чая, элитного, "на развитие футбола", 10 т кофе, элитного, на "развитие футбола". А когда слушали уголовное производство, которое расследуется в Киеве в одном из районов, то я следователю открыл новость, что 19.12.2019 истек срок расследования уголовного производства. Так правоохранительные органы дают обществу ответ на факты, которые произошли или нет. И с теми уголовными производствами приезжают на ВСК и, не зная сроков, рассказывают такие вещи. Я думаю, что ВСК продолжит свою работу", - сказал нардеп.

В то же время, добавил Мамка, за последний месяц расследование коррупции Павелко немного активизировалось.

"За последний месяц расследование немного активизировалось, для того чтобы все-таки сказать людям, были хищения средств или не были. Но результат будет зависеть от генерального прокурора Украины: пока он не возьмет в ручном режиме контроль над каждым уголовным производством, ситуация не изменится в лучшую сторону", - сказал парламентарий.

Ранее общественный деятель Дмитрий Спивак рассказывал, что в Украине коррупция есть не только в энергосфере, но и в футболе. Да, существует конфликт интересов: Павелко 5 лет был главой бюджетного комитета, который выделял бюджетные деньги ФФУ, президентом которой он являлся.