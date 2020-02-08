Военный устроил страшную бойню на улице и взял заложников (видео) [ Редактировать ]
В субботу, 8 января, военный на северо-востоке Таиланда устроил стрельбу по прохожим. Он застрелил 12 человек. Об этом сообщает Express.
Как выяснилось, мужчина застрелил своего командующего и двух других солдат. После этого он открыл огонь в торговом центре Terminal 21.
Солдат застрелил 12 людей в городе Накхонратчасима на северо-востоке от Бангкока, столицы Таиланда. Нападавшим оказался сержант Джаккрапант Томма. Он украл автомобиль Хамви со своей базы и отправился в ТЦ где расстреливал покупателей.
"Я устал. Я не могу пошевелить пальцем. Должен ли я сдаться?", - написал солдат в соцсети и опуликовал свое фото.
Все это время мужчина вел трансляцию. Он снимал в Facebook как расстреливает людей. Администрация сервиса уже заблокировала аккаунт.
Он удерживает около 16 заложников в торговом центре.
#Breaking A man said to be a #thai soldier has shot multiple people in #Korat north east of #Bangkok #Thailand late this afternoon, reports say at least 12 people have been shot including service members who tried to stop him pic.twitter.com/xF7d9xCQ15— d-atis☠️ (@detresfa_) February 8, 2020
Ранее сообщалось, что под Донецком открыли стрельбу из автомобиля, а также в Киеве произошла жуткая перестрелка.
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