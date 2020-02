В субботу, 8 января, военный на северо-востоке Таиланда устроил стрельбу по прохожим. Он застрелил 12 человек. Об этом сообщает Express.

Как выяснилось, мужчина застрелил своего командующего и двух других солдат. После этого он открыл огонь в торговом центре Terminal 21.

Солдат застрелил 12 людей в городе Накхонратчасима на северо-востоке от Бангкока, столицы Таиланда. Нападавшим оказался сержант Джаккрапант Томма. Он украл автомобиль Хамви со своей базы и отправился в ТЦ где расстреливал покупателей.

"Я устал. Я не могу пошевелить пальцем. Должен ли я сдаться?", - написал солдат в соцсети и опуликовал свое фото.

Все это время мужчина вел трансляцию. Он снимал в Facebook как расстреливает людей. Администрация сервиса уже заблокировала аккаунт.

Он удерживает около 16 заложников в торговом центре.

#Breaking A man said to be a #thai soldier has shot multiple people in #Korat north east of #Bangkok #Thailand late this afternoon, reports say at least 12 people have been shot including service members who tried to stop him pic.twitter.com/xF7d9xCQ15