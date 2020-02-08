Володимир Зеленський та Папа Римський обговорили шлях до миру в Україні [ Редактировать ]
Про мир в Україні говорив Володимир Зеленський із Папою Римським Франциском. Сьогодні український президент із офіційним візитом у Ватикані.
Під час особистої аудієнції глава держави звернувся до Понтифіка по допомогу у звільненні полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. А також попросив підтримати мирне врегулювання конфлікту на Донбасі.
Папа Франциск не раз закликав до припинення війни на сході України.
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