Папа Франциск не раз закликав до припинення війни на сході України

Про мир в Україні говорив Володимир Зеленський із Папою Римським Франциском. Сьогодні український президент із офіційним візитом у Ватикані.

Під час особистої аудієнції глава держави звернувся до Понтифіка по допомогу у звільненні полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. А також попросив підтримати мирне врегулювання конфлікту на Донбасі.

Папа Франциск не раз закликав до припинення війни на сході України.