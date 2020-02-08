У Таїланді військовий вбив командира та захопив торговий центр [ Редактировать ]
Стрілянина в Таїланді. У військовому таборі міста Корат службовець убив свого командира і двох солдат. Потім прихопив кулемет, гранати та патрони, сів у позашляховик і рушив у місто. По дорозі стріляв у перехожих.
Зупинився в одному з торгових центрів і відкрив вогонь по відвідувачах. Усе транслював на своїй сторінці у "Фейсбук". Розстріляв 20 людей, ще стільки ж - поранив. Коли на місце подій прибули спецпризначенці - забарикадувався на одному з поверхів і взяв у заручники 16 людей.
Офіційно цю інформацію не підтверджують. Торговий центр нині оточений поліцією, відвідувачів евакуювали. За повідомленнями ЗМІ, зі стрілком ведуть переговори. Аби вмовити нападника здатися - привезли його маму.
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