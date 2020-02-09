8 февраля в Житомире Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и народный депутат - руководитель оппозиционеров Житомирщины Юрий Павленко встретились с местными аграриями. Фермеры рассказали политикам, чего они опасаются при открытии рынка земли, и сетовали, что власть их не слышит.

"Мы обращались и к президенту, и к Кабинету министров еще до того, как законопроект приняли в первом чтении. Обращались и после этого. Но мы даже не получили официального ответа. Впоследствии министр Милованов пригласил нас в Киев, где, конечно, выслушал все предложения, но это был просто разговор. "Слуги народа" "заряжены" принять этот закон, что бы мы ни говорили, какие бы аргументы ни приводили", - рассказывает фермер с Бердичевщины.

"Мы всеми доступными методами пытаемся донести депутатам, что аграрии не готовы покупать землю. Мы не имеем таких средств. Кредиты, которые обещают, мы вряд ли получим. Да мы и так уже в кредитах", - добавляет другой житомирский аграрий.

По словам Сопредседателя "Оппозиционной платформы - За жизнь", люди чувствуют себя обманутыми. Ведь власть, которая подготовила законопроект об открытии рынка земли, проигнорировала интересы тех, кто на ней работает.

"Люди предлагают отвезти руководство страны в село, где живет и работает украинский фермер, а затем, для сравнения, в село, где работает крупный агрохолдинг, под который, собственно, и готовился этот закон. Чтобы они увидели разницу между селом, где фермер живет, работает, создает рабочие места и сам развивает социальную инфраструктуру – ремонтирует дороги, строит школы, церкви, парки. И тем селом, где хозяйничает агрохолдинг, который приезжает туда только посеять и собрать урожай - как результат, такое село приходит в упадок. Также аграриев интересует вопрос финансирования территориальных громад в случае, если паи будут выкуплены так бездумно, как предлагает власть", - рассказал Юрий Бойко.

Юрий Павленко отметил, что в течение последних нескольких месяцев представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" постоянно встречаются с фермерами, селянами из разных уголков Житомирской области и всей Украины. И отовсюду звучит одно - не голосовать за открытие рынка земли.

"Во-первых, люди требуют провести референдум, услышать их точку зрения. Во-вторых, навести порядок в земельных отношениях и кадастре, провести оценку земли. Создать эффективную систему кредитования отечественного фермера - человека, который сегодня содержит село, его жителей и фактически его развивает. В то же время, несмотря на визит министра Милованова в Житомирскую область и на постоянные обращения граждан к депутатам-мажоритарщикам от "Слуги народа", мнение людей не учитывается. Предложенная властью модель рынка земли фактически уничтожит украинское село, уничтожит национального товаропроизводителя. А все сельскохозяйственные угодья скупят транснациональные компании, что, собственно говоря, уже и происходит. Я призываю своих коллег, народных депутатов, избранных от Житомирщины, пообщаться со своими избирателями. Выполнить то, о чем они просят - не голосовать за открытие рынка земли. Услышьте наконец людей!" – призвал Юрий Павленко.

Юрий Бойко подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - за жизнь" продолжит борьбу за украинскую землю и не допустит ее распродажи.

"Каждый раз, когда общаешься с фермерами, слышишь о все новых и новых проблемах, которые в очередной раз демонстрируют необходимость глубоко и детально проработать закон об открытии рынка земли, прежде чем выносить его на голосование. Подобное решение не может приниматься столь легкомысленно", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

6 февраля, когда "слуги народа" пытались в Верховный Раде протащить закон о земле, фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" заблокировала принятие этого антиконституционного и антинародного законопроекта. Поддержали оппозиционеров и представители других фракций.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" акцентирует на возможности открытия рынка земли только после референдума. Сначала нужно распаевать землю между всеми гражданами, которые еще не получили земельный надел, упорядочить Государственный кадастр и т. д., обязательно вынести вопрос на общенациональный референдум, а уже после этого голосовать закон об открытии рынка земли в зале парламента.