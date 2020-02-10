В воскресенье, 9 февраля, в Чехии произошло серьезное ДТП. Авария случилась с участием автобуса, который перевозил около 70 детей. Об этом сообщает издание Aktualne.

По данным правоохранителей, водитель двухэтажного автобуса по неизвестным причинам съехал с дороги, после чего транспортное средство перевернулось. На момент инцидента в салоне автобуса находились около 70 детей в возрасте от 15 до 18 лет.

Представители службы по вопросам чрезвычайных ситуаций рассказали, что в результате аварии один человек был тяжело травмирован, 6 - получили травмы средней тяжести, и еще 62 человека получили легкие повреждения.

Отмечается, что на место происшествия отправили автомобили скорой помощи и бригады спасателей из соседних районов. Также на место аварии должен был прибыть вертолет, но ему не удалось сесть из-за непогоды.

Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами "слетел" в обрыв, а также в жутком ДТП под Черниговом погибли три человека.