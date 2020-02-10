Нужно снижать тарифы, а не увеличивать количество платежек. Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам.

"Вообще, история с двумя платежками абсолютно идиотская. На самом деле обещали снизить стоимость газа. Раньше, когда люди получали платежку, они понимали, что сюда входит стоимость всего газа, - т.е. и стоимость самого природного газа, и транспортировка облгазом, и транспортировка трансгазом. Потом они решили разделить и распространили на наших людей правило так называемого третьего пакета (требование Евросоюза в рамках Третьего энергетического пакета о разделении компаний добывающих газ и транспортирующих - ред.), что транспортирующая компания должна быть отделена, финансироваться отдельно. Это глупость они сделали", - сказал народный депутат.

Юрий Бойко отметил, что даже сейчас общая сумма по двум квитанциям должна быть меньше получаемых ранее.

"Проблема ведь даже не в том, что сделали две квитанции, а в том, что общая сумма по двум квитанциям должна быть меньше, поскольку стоимость газа снизилась во всем мире. Плюс избыток газа в Европе, теплая зима. Сумма по обеим платежкам должна была уменьшиться на 34%, а уменьшилась всего на 12%", - пояснил оппозиционный политик.

"Нужно прекратить обманывать людей, когда сначала подняли тарифы и пообещали субсидии всем, кому они положены, а потом стали их урезать. Нужно снизить тарифы, потому что люди нищие и не могут их оплачивать", - подчеркнул Юрий Бойко.

Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №2126, которым предлагается отменить НДС на газ, который идет на нужды населения, и плату за недра. Это приведет к существенному снижению закупочной и отпускной цены газа, а также тарифов на отопление и горячее водоснабжение.

Также оппозиционеры зарегистрировали законопроект №2720-1, который предусматривает повышение прожиточного минимума на уровень не ниже фактического; изменение подходов к установлению размеров должностных окладов - не в зависимости от прожиточного минимума, а от размера минимальной заработной платы; восстановление справедливости в вопросе оплаты труда.

На 1 января 2020 года задолженность по заработной плате в Украине превысила 3 млрд грн.