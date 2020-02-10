ЧП в НАУ: студент из Китая потерял сознание [ Редактировать ]
В понедельник, 10 февраля, в киевском "Национальном авиационном университете" студент из Китая потерял сознание и упал по среди коридора. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"Прямо сейчас в НАУ студенту из Китая стало плохо, и он потерял сознание. На место срочно направили врачей, а других студентов по чуть-чуть выводят из этого этажа. Вряд ли это оно, но лучше перестраховаться", - говорится в сообщении.
Возле корпуса заметили машину скорой помощи.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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