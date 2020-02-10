В понедельник, 10 февраля, в киевском "Национальном авиационном университете" студент из Китая потерял сознание и упал по среди коридора. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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"Прямо сейчас в НАУ студенту из Китая стало плохо, и он потерял сознание. На место срочно направили врачей, а других студентов по чуть-чуть выводят из этого этажа. Вряд ли это оно, но лучше перестраховаться", - говорится в сообщении.

Возле корпуса заметили машину скорой помощи.