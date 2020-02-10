В понедельник, 10 февраля, возросло количество зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в японской Йокогаме. Так, среди зараженных оказался украинец, он стал вторым по счету, кто "подхватил" вирус из нашей страны. Об этом сообщает NHK.

Среди 66 новых зараженных лиц 10 февраля:

45 - японцы,

11 - американцы,

4 - австралийцы,

3 - филиппинцы.

1 - канадец,

1 - британец

1 - один украинец.

Ранее коронавирусом заразился 20-летний украинец, член экипажа лайнере Diamond Princess. Он отправлен на двухнедельный карантин в японскую больницу, у больного нет никаких серьезных симптомов болезни.

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Отметим, всего на лайнере коронавирус выявили у 136 человек. На борту находятся 25 украинцев, двое из которых - заболели.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.

Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.