Коронавирусом заразился еще один украинец [ Редактировать ]
В понедельник, 10 февраля, возросло количество зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в японской Йокогаме. Так, среди зараженных оказался украинец, он стал вторым по счету, кто "подхватил" вирус из нашей страны. Об этом сообщает NHK.
Среди 66 новых зараженных лиц 10 февраля:
- 45 - японцы,
- 11 - американцы,
- 4 - австралийцы,
- 3 - филиппинцы.
- 1 - канадец,
- 1 - британец
- 1 - один украинец.
Ранее коронавирусом заразился 20-летний украинец, член экипажа лайнере Diamond Princess. Он отправлен на двухнедельный карантин в японскую больницу, у больного нет никаких серьезных симптомов болезни.
Отметим, всего на лайнере коронавирус выявили у 136 человек. На борту находятся 25 украинцев, двое из которых - заболели.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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