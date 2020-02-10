Угледобывающим предприятиям Украины перечислено 163 млн гривен на погашение заработных плат шахтерам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Уже сегодняугледобывающим пред приятиям направлено 163 млн гривен для погашения задолженности по заработной плате и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы за декабрь 2019 года в соответствии с проведенной инвентаризацией, в том числе, по предприятиям, - говорится в сообщении.

Указано, что деньги перечислены для ГП Шахта им. М.С.Сургая, ГП Ш/у Южнодонбасское №1, ГП Мирноградуголь, ГП Селидовуголь, ГП Торецкуголь, ГП Первомайскуголь, ПАО Лисичанскуголь, ГП Львовуголь, ГП Волыньуголь.

По информации Минэкоэнерго, в 2020 году по бюджетной программе Реструктуризация угольной отрасли предусмотрено более 1,9 млрд гривен, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашение задолженности по ней.

Все средства для расчетов с шахтерами будут на казначейских счетах в ближайшее время, - заверили в ведомстве.

Раньше сообщалось о том, что Дмитрий Разумков заявил, что зарплаты народных депутатов проиндексируют в соответствии с ростом прожиточного минимума

Кроме того, министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что темпы роста реальной заработной платы в Украине в 2020 году будут оставаться высокими.