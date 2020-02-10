Возле берегов Японии круизный теплоход Diamond Express задержали на двухнедельный карантин. На лайнере количество зараженных стремительно растет. Уже заразились украинцы, которые работали на кухне. Об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

Читайте также Смертельный коронавирус: на лайнере Diamond Express число заразившихся стремительно растет

"Мы располагаем информацией, что эти два человека являются членами экипажа и они работают в обслуживающей части - это кухня и обслуживание этого лайнера. Один случай - мужчина, другой случай - женщина. 37 лет - женщина, 25 лет - мужчина", - сказал Кузин.

Отметим, всего на лайнере коронавирус выявили у 136 человек. На борту находятся 25 украинцев, двое из которых - заболели.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.

Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.