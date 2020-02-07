Возле берегов Японии круизный теплоход Diamond Express задержали на двухнедельный карантин. Количество инфицированных коронавирусом стремительно растет. Всего за день заразилось более 40 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как выяснилось, на лайнере уже заразилось около 60 человек. На борту проверили выборочно 273 человек, у которых были замечены подозрительные симптомы.

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На судне находится 26 украинцев, 24 россиянина и 10 граждан Германии. Среди всех заразившихся - 21 японец. В японском Минздраве рассказали, что людей будут и дальше проверять на коронавирус.

Почти 3 700 пассажиров и членов экипажа Diamond Princess держат в каютах и выпускают лишь на некоторое время.

Мы писали о том, что возле берегов Японии круизный лайнер Diamond Princess задержали на двухнедельный карантин.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.