Хвиля обурення прокотилася областями України. Представники малого та середнього бізнесу просять не змінювати систему оподаткування, бо вважають, що це призведе до скорочення робочих місць та виведе підприємців у тінь. Про скандальні новації розкажуть наші кореспонденти.

"Крематорій для малого бізнесу: закони 128 и 129!", - учасники мітингу кажуть: уже з першого січня наступного року всі ФОПи в Україні (тобто, фізичні особи-підприємці) зобов'язані працювати лише за наявності касових апаратів. Та впевнені: така тотальна фіскалізація призведе до того, що бізнес змушений буде або закритися, або піти в тінь.

"Даже преподаватель, который через интернет будет преподавать английский вашему ребенку, он будет обязан установить себе кассовый аппарат. Вот, вдумайтесь в глупость этой нормы", - наголосив Борис Емельдеш, організатор мітингу.

Крім того, мітингарі виступили проти ініційованих владою масових перевірок трудового законодавства. Мовляв, цей Кодекс був прописаний ще за радянських часів, не відповідає сьогоденню - однак, на підприємців накладають штрафи за найменші недоліки.

У Чернівцях щонайменше сотня підприємців пікетували будівлю обласної держадміністрації. Переважно, це торговці із найбільшого в регіоні Калинівського ринку. Вони проти так званого закону про фіскалізацію і кешбек. Кажуть: нововведення фактично знищують спрощену систему оподаткування. А ще - посилять контроль за роботою підприємців.

"Ми проводили опитування - опитали 100 чоловік. 60 сказали, що, можливо, будуть закриватися. А 30 з них, на пряме питання: чи підуть в тінь? Сказали, що підуть в тінь. А інших 30 сказали, що прийдеться їхати за кордон", - зазначив Степан Кукурудзяк, голова профспілки Калинівського ринку.

Серед мітингувальників - і Любов Самчук. Жінка вже 20 років у бізнесі. На ринку продає взуття. Впевнена: новації ускладнять торгівлю.

"Нас найбільше на ринку турбує введення касових апаратів, яке неможливе на ринках. Люди не готові до цього, люди не розуміють як працювати в тій схемі", - зазначила Любов Самчук, підприємниця.

"Шановні підприємці Ужгорода, не бастуйте, підходьте, закривайте свої торгові точки!"

"Ужгород проти знищення малого бізнесу" та "Проти податкового терору", - з такими гаслами кілька десятків підприємців міста зібралися на мирну акцію протесту. Бізнесменів Ужгорода лякає те, що нові закони запровадять касові апарати навіть у маленьких крамницях, а всі чеки треба буде надсилати до податкової. Крім того, покупець зможе поскаржитися на підприємця, за це передбачаються штрафи.

"Тобто, я не продаю, я не створюю комфорт для клієнтів, а я займаюся "чорт знає чим", щоб у мене вся документація була правильна!", - обурена Лілія Лукеча, підприємниця.

Всеукраїнську акцію підтримали й запорізькі підприємці. На площі біля обладміністрації зібралося більш як 300 людей. Чимало - з області:

"Это те люди, которые создали себе рабочие места, которые не взяли ни копейки у государства. Они вынуждены сейчас сокращать работников!"

Після проведення мітингів в обласних центрах учасники мають намір зібратися на протест у столиці.