На Донбасі зафіксували чотири обстріли [ Редактировать ]
Чотири ворожі обстріли зафіксували минулої доби на Донбасі. Окупанти атакували опорні пункти армійців неподалік Красногорівки, Павлополя, Хутора Вільного та Оріхового.
Накривали вогнем із гранатометів та стрілецької зброї. В українському війську - без втрат.
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