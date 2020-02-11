Вирує стихія і в Європі. Над Старим світом пронісся один із найпотужніших ураганів за останні роки. Жертвами стали шестеро людей. Скасовані сотні рейсів, затоплені вулиці та пошкоджені будівлі. Більше про наслідки - далі.

Сильні пориви вітру жбурляють пасажирський літак з боку в бік. Повітряне судно не змогло з першої спроби піти на посадку в аеропорту Бірмінґема, це одне з небагатьох летовищ Англії, яке працює попри шторм "Сіара".

За добу в деяких регіонах Сполученого Королівства випала півторамісячна норма опадів, тоді як в інших - хурделить. Понад 20 тисяч осель залишилися без світла. Через негоду загинули двоє людей. Пориви вітру сягали понад 140 кілометрів на годину, скасували сотні авіарейсів.

"Я приїхав на вокзал опівдні, за пів години до потяга. Проте через негоду мій рейс скасували. Тепер чекаю наступного, але нас не повідомляють, коли він буде. Цей шторм "Сіара" - справжнє стихійне лихо".

У Європі ураган дістав іншу назву "Сабіна". Стихія вдарила по Німеччині, Нідерландах, Чехії, Франції та Бельгії. Вітер зриває дахи будівель, перекидає автівки та вириває дерева. Десятки людей травмовані.

Німецька залізниця Deutsche Bahn закликає пасажирів утриматися від подорожей. А в найбільших аеропортах країни - скасували сотні авіарейсів. З Мюнхена не вилетів жоден літак.

"Краще запізнитися, але залишитися живим і здоровим. Тож ми заночуємо в Мюнхені. Додому завжди встигнемо дістатися", - говорить Крейг Річерс, пасажир.

У Польщі через буревій понад 50 тисяч людей лишилися без світла. На гірськолижному курорті Буковина-Татшанська негода забрала життя двох людей.

"Вітер зірвав дах із пункту прокату спортивного спорядження. Загинули жінка та її 15-річна донька. Її 21-річна сестра зараз у лікарні в тяжкому стані. Чоловік і син загиблої пережили сильний шок, з ними працюють лікарі", - говорить Яцек Дика, представник прокуратури міста Закопане.

За прогнозами синоптиків, ураган у Європі вируватиме ще кілька днів.