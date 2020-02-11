У зоопарку Франції відкрили гігантський тропічний павільйон [ Редактировать ]
Джунглі під куполом. У французькому зоопарку Боваль відкрили велетенський павільйон для мешканців тропічних широт. Споруда одна з найбільших у світі, майже 40 метрів заввишки.
Вона стала домівкою для 25 тисяч тварин. Тут живуть мавпи, бегемоти, крокодили, черепахи, сотні риб і птахів.
Під скляною покрівлею підтримують високу вологість та постійну температуру - плюс 28. Будівництво павільйону обійшлося в 40 мільйонів євро.
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