Во вторник утром, 11 февраля, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросли в цене до 54,06 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,48%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 50,21 доллара за баррель, прибавив 1,29%.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер. Кроме того, в Министерстве финансов назвали причину укрепления гривны.

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Добавим, что Зеленский подписал закон о разделении "Нафтогаза". Также Милованов рассказал о кадровых перестановках в "Нафтогазе".