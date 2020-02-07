Предприятия группы Нафтогаз в 2019 году увеличили добычу нефти и конденсата на 5,7% - с 1,89 млн тонн до 1,99 млн тонн. Об этом сообщает Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" по итогам 2019 года.

Отмечается, что ПАО "Укрнафта", что на 50%+1 принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", увеличило добычу нефти и конденсата на 4,8% - с 1,45 млн тонн до 1,52 млн тонн. АО "Укргаздобыча" увеличила добычу на 6,6% - с 446,7 тыс. тонн до 478,2 тыс. тонн.

Частные добытчики сократили добычу нефти и конденсата на 39% - с 214,9 тыс. тонн до 135,4 тыс. тонн.

Таким образом, в добыче нефти и газового конденсата в Украине в 2019 году доля группы Нафтогаз составила более 90%.

При этом, как отметили в компании, доля нефтепродуктов, выработанных из нефти украинской добычи, существенно меньше доли нефтепродуктов, ввезенных в Украину из-за границы или произведенных из импортируемой нефти.

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